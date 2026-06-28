人気コスプレイヤー・えなこの競泳水着姿が、ファンをくぎ付けにしている。えなこは２８日までに自身のインスタグラムで「競泳水着すき？」と記し、白に水色とグレーのラインが入った競泳水着姿を公開。プールサイドでのショットをアップした。この投稿にファンからは「かなり、好き」「かわいすぎる」「ヤバい」「もうレベチ」「きわどすぎる」などのコメントが寄せられている。