FIFAワールドカップ2026・グループステージ全日程が終了した。日本代表はオランダ代表、スウェーデン代表、チュニジア代表と同居したグループFを1勝2分で終えて2位通過。決勝トーナメント1回戦ではグループCを首位通過したブラジル代表と対戦する。韓国代表はグループAの初戦でチェコ代表を下したものの、メキシコと南アフリカに連敗。3位の成績上位8チームにも入ることができず、2大会ぶりのグループステージ敗退が決まった