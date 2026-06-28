6月28日、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」ステージにて、「2026年サンリオキャラクター大賞」の最終順位が発表され、「ポムポムプリン」が第1位を獲得した。今年30周年のアニバーサリーイヤーを迎える「ポムポムプリン」が700万票以上を獲得。2年連続、通算5度目の首位に輝いた。続く第2位には「シナモロール」がランクイン。初回の速報順位では1位となっていたものの、その後中間順位で「ポムポムプリン」が逆転。シナモ