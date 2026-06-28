どんな依頼も断らない「傘修理店」に密着しました。“最後の頼みの綱”という店には様々なお客さんが。25年前に奮発して買ったというブランド傘の修理を依頼する人や母親からもらった大事な傘の持ち手を交換してほしいという人も。“直してまで使い続けたい”それぞれの思いを取材しました。◇◇◇神奈川・横浜市にある「傘修理専門店 傘地蔵」。この店をひとりで切り盛りするのは、職人歴10年以上の山口佳彦さんです。山口さ