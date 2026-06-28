女優の南沙良（24）が27日、日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。家族について明かした。家族との思い出があるベトナムを13年ぶりに訪れた南。ミケビーチを歩き、「行きました昔も。私、その時は海に入るのが大好きで、ずっと入ってたし。両親、兄もですけど、全員そこで見守ってました」と、振り返った。そして「家族は父と母と兄がいます。お兄ちゃん子でしたね、めちゃめちゃ。昔、ずっとくっついてました。