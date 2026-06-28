「パドレス３−１５ドジャース」（２７日、サンディエゴ）ドジャースが今季最多タイの１５得点で大勝。敵地での３連戦で１勝１敗のタイに戻した。試合中には大谷翔平投手がタティスＪｒ．と談笑するシーンも。昨年のバチバチ感漂う雰囲気から一変した形だ。前日の初戦でも佐々木朗希投手がフランスの左手首に死球を与えた。スタンドからはブーイングが沸き起こり異様な緊張感が漂ったが、グラウンド上は違った。一塁にフラ