◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２８日・マツダ）開幕から９連勝中の阪神・高橋遥人投手が先発する。開幕１０連勝となれば、球団では１９４７年の御園生崇男以来７９年ぶり３人目で通算４度目、セ・リーグでは２０年の菅野智之以来となる。高橋とバッテリーを組むのは坂本。９連勝のうち、７戦でスタメンマスクだった伏見が「腰部のコンディション不良」により離脱しており、高橋は「みんなに引き出しを作ってもらっている