【北中米W杯グループリーグ第3節】(カンザスシティ)アルジェリア 3-3(前半1-1)オーストリア<得点者>[ア]ラフィク・ベルガリ(45分)、リヤド・マフレズ2(60分、90分+3)[オ]マルコ・アルナウトビッチ(28分)、マルセル・ザビッツァー(55分)、サーシャ・カライジッチ(90分+6)<警告>[オ]マルコ・アルナウトビッチ(11分)観衆:69,045人└“談合ムード”から一転、ハシゴを外したアルジェリアが後半ATに逆転もオーストリアが追