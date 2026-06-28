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【北中米W杯グループリーグ第3節】(ダラス)ヨルダン 1-3(前半0-2)アルゼンチン<得点者>[ヨ]モウサ・アルタマリ(55分)[ア]ジオバニ・ロ・チェルソ(19分)、ラウタロ・マルティネス(31分)、リオネル・メッシ(80分)<警告>[ヨ]モハナド アブ タハ(17分)、ヤザン アル アラブ(64分)、モハマド アブ ズライク(90分+4)観衆:70,649人└途中出場メッシが衝撃直接FK弾、史上初のW杯7戦連続ゴール!! アルゼンチンが先発9人変えてヨ