2026年10月に国立代々木競技場 第一体育館で開催されるアイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』の第七弾描き下ろしキャラクタービジュアル「膝丸 イメージオンアイスver.」が公開された。あわせて、エルアンコール先行およびプレリクエスト先行の受付を、2026年7月3日（金）12時から開始することも発表された。 今回公開された「膝丸 イメージオンアイスver.」は、『刀剣乱舞ONLINE』の原作ス