◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026のグループステージ全日程が終了し、3位でのノックアウトステージに進出する8チームが決まりました。日本時間28日はJ組からL組の最終節が行われ、K組のコンゴ民主共和国がウズベキスタンに後半3点を奪い逆転勝利。勝ち点3を加え3位チームの最下位から一気に首位となり、グループ突破を決めました。L組はクロアチアがガ