俳優・モデルの杏さんが27日、パリでの生活を報告しました。杏さんは「連日暑いので、お散歩は早朝です。湿度が高くないのと、朝の温度は控えめなのでこの時間帯のうちに！！なるべくしっかり歩いて運動。学校も休校なのでそのままみんなで朝カフェしてみたり。」と、愛犬タオキとポチとのお散歩ショットを公開。 【写真を見る】【杏】パリ最古の橋が「洞窟」に！？愛犬2匹を両手に抱えた、最新アートスポットでの激変ショッ