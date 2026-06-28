◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ) FIFAワールドカップ2026は日本時間28日、グループステージの全日程が終了。ノックアウトステージ進出を決めた32チームがそろいました。史上最多48チームが出場する今大会。各組上位2チームと3位の成績上位8チームの計32チームがノックアウトステージに進出します。F組の日本は、1勝2分の2位通過。C組1位ブラジルと日本時間6月30日に1回戦で