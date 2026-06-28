5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の佐野勇斗(28)が28日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「メロメロピクニック“season1”」と書き出した佐野。公演でピクニックを楽しむ無邪気な姿をアップした。「公開されました。YouTubeでぜひみてください」とファンに伝えた。この投稿には「終始めろくて最高」「かっこよすぎる」「この写真だけで既にメロい」「彼女目線ありがと」「ファンの需要を分