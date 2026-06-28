県内はきょう、広い範囲で雲が広がっています。このあとも雲の多い空模様となりそうです。台風7号と8号は、きのう、日本列島に接近して太平洋側を中心に激しい雨を降らせ、いずれもきのう夜までに日本の東の海上で温帯低気圧に変わりました。きょうの県内は、前線や湿った空気の影響を受けて、広い範囲で雲が広がっています。けさの最低気温は、富山市で20.5度などほぼ平年並みの気温でした。午後からは雲が目立つものの晴れ間もあ