■FIFAワールドカップ2026グループJヨルダン 1−3 アルゼンチン（日本時間28日、ダラススタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子アルゼンチン代表（FIFAランク1位）は、ヨルダン代表（同63位）を3−1で下し、グループステージ（GS）3連勝を飾った。2戦目を終えた時点で決勝トーナメント進出を決めたアルゼンチン。今大会5ゴールをあげているリオネル・メッシ（39