滋賀県彦根市は２８日、国の特別史跡・彦根城跡の内堀で、石垣の一部が崩落したと発表した。台風７号などによる大雨の影響とみられ、けが人はないという。発表によると、城跡西側の内堀に面した「米蔵水門石垣」が、幅約６・５メートル、高さ約２・５メートル、奥行き約２・７メートルにわたって崩れた。２６日夜〜２７日にかけて崩落したとみられ、同日午前１１時頃、市職員が発見した。同石垣は２０２４年７月に大雨の影響で