ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。ピーラーでリボン状にしたきゅうりが、白だしの旨みをまとった浅漬けです！塩昆布と青じそも加えて、絶妙な味付けに。薄いので味がなじみやすく、短時間でもしっかり漬かります。見た目も涼やかで、何とも言えない食感が、ひとり1本じゃ足りないかも！？冷蔵庫に作り置きしたくなるレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらひらひらきゅうりの白だし浅漬けを作るのに