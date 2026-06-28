最近SNSで話題になっている「植物ディグ」。ホームセンターや100均を巡って、思わぬレア植物を探す楽しみ方にハマる人が増えていますよね。なかでも注目されているのが、ダイソーの植物コーナー。今回は、筆者も気になっていた「エアープランツ T・ガーデネリー」を購入したので、詳しくご紹介していきます♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：エアープランツ T・ガーデネリー価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソ