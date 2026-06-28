セリアでおすすめの「後付けボールキャスター」は、ゴミ箱や収納ボックスの底に貼るだけで、360°回転して移動がラクになる家事ラクアイテム。耐荷重約8kgと頼もしく、重たい収納ボックスもスーッと引いて動かせるのが便利です。家中に貼り付けたくなる100円ショップの優秀アイテムをレビューします♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：後付けボールキャスター（粘着テープ式）価格：￥110（税込）入数：4個入り耐荷重