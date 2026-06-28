ダイソーの『シリコン缶バッジスタンド（ハート、パープル・グリーン）』は、推し活で集めた缶バッジをお部屋に飾って楽しめるアイテム。バッグなどに付けづらくなった缶バッジをインテリアとして活用できる点や、穴に押し込むだけで簡単に装着できる手軽さが魅力。ダイソーさんの発想力には頭が上がりません…要チェック！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコン缶バッジスタンド（ハート、パープル・グリーン）価格：