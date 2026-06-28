お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが27日に自身のアメブロを更新。首にしこりができ、病院を受診したことを報告した。この日、まさみさんは「化粧しようとしたら首になんかある！」と切り出し「触ったらコリコリしてめちゃ痛い しかも3つあるw」と首にしこりを発見したことを告白。しこりのある首の写真を公開した。続けて「首にしこりでチャッピーに聞いたら癌なんてワードも出てきた」と不安に駆られたそうで「