お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が27日に自身のアメブロを更新。餃子の皮を使った手作りピザを披露した。【映像】工藤静香（55）、簡単でおいしい手料理披露この日、小原は「今夜は子供と私だけ」と明かし「夜ご飯は餃子の皮のピザ〜」と報告。「フライパン2つ使って薄焼きピザ何枚も焼きました（トータル10まい？かな？）」とつづった。続けて「ハムコーンピザ ツナマヨピザ しらすピザ」など、様々な種類のピザを