テレビディレクターのデーブ・スペクターが２８日にＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。老衰のため今月２０日に死去していたことが伝えられた俳優で歌手の美輪明宏さんを追悼した。美輪さんの逝去はこの日、所属事務所が公式サイトで発表した。９１歳だった。葬儀告別式は本人の意向で近親者のみですでに行った。お別れの会や偲ぶ会などの予定はなく、香典や供花についても辞退するという。デーブは「丸山さんと呼ばれてい