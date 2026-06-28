タレント・辻希美（39）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が25日、「立った！」と題して自身のブログを更新。第5子次女の夢空ちゃん（ゆめあ・0）の成長を感じさせる“直立ショット”を公開した。【写真】「立った！」杉浦太陽が公開した、第5子次女の“直立ショット”夢空ちゃんは昨年8月に誕生し、現在10ヶ月を迎えている。投稿では「ユメさん、立とうと頑張ってます!!立つ時、補助すると、手を離して10秒くらい」とつづり、