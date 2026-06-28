華道家の假屋崎省吾さんが6月28日、自身の公式ブログを更新。老衰のため91歳で亡くなった歌手で俳優の美輪明宏さんを悼み、長年の感謝の思いをつづりました。 【写真を見る】【 美輪明宏さん死去 】假屋崎省吾さん悲しみ綴る「あまりにもショックで」「ぽっかり心に穴が」思い出の写真も公開假屋崎さんは「美輪明宏さんの訃報、合掌」と題した投稿を行いました。「美輪明宏さんの訃報が届きました」と書き出し、「