お笑いコンビワンワンニャンニャンの菊地優志（46）が28日までにXを更新。男児の誕生を報告した。菊地は「先日我が家に元気な男の子が産まれました！母子共に健康です！皆様に支えていただいて無事出産を迎える事ができました！ありがとうございました!!これから親として気合い入れて頑張ります!!」と報告し、新生児との写真をアップした。続けて「生まれた瞬間から僕を遥かに上回る毛量で後ろもVネックではなく一安心です(笑)なぜ