女子サッカー「RB大宮アルディージャWOMEN」に所属するMF仲田歩夢（なかだ・あゆ）選手（32）が2026年6月19日、自身のインスタグラムを更新。タンクトップ姿のオフショットを披露した。「両国にて！」仲田選手は、「両国にて！人生初ちゃんこした日」といい、ボーダー柄のタンクトップコーデやピースサインした笑顔ショットなどを投稿した。「おいしかった〜」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、赤と紺のボーダ