歌手や俳優として活躍し「ピーター」の愛称で知られる池畑慎之介が２８日、６月２０日に９１歳で死去した歌手の美輪明宏さんを追悼した。１９６９年のデビュー直後から美輪さんと親交があったという池畑は「14年前の６月にお逢いしたのが最後でした。デビュー直後に女性セブンの対談で、『雪之丞変化』を撮影中の美輪明宏さんを訪ねたことを、昨日のことのように思い出されます。ご冥福を心よりお祈り申し上げます。池畑慎之介