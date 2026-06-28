28日午前8時半ごろ、山形県米沢市三沢のJR奥羽線の線路上にクマ1頭が目撃されました。子グマとみられています。米沢市によると、列車の運転手が目撃したということです。現場は白旗踏切から北に500メートルほどの地点で周辺は市街地です。