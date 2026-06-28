28日の福島5R・新馬戦（芝1800メートル）は4番人気ウインワーグナー（牡＝武市、父フィエールマン）が制した。直線で力強く抜け出すと、最後はビップヴィーナスの猛追を頭差しのいだ。良馬場で勝ちタイムは1分48秒8。鞍上の菊沢は「追い切りもよく動いていたので期待していた。楽に抜け出してから遊ばれちゃって負けたと思ったけど、並ばれてから盛り返してくれた。ガッツを見せてくれた」と称賛。武市師は「お母さんが難し