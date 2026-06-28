◇W杯北中米大会1次リーグJ組アルゼンチン 3―1 ヨルダン（2026年6月27日ダラス）1次リーグJ組の最終第3戦が27日（日本時間28日）に行われ、アルゼンチンがヨルダンを3―1で破り、3戦全勝で決勝トーナメント（T）進出を決めた。決勝T1回戦ではカボベルデと対戦する。この日は、ここまでチームの全5得点を挙げている絶対的なエースのメッシをベンチに温存。それでも、前回王者は層の厚さを見せつけるように得点を重ねた。