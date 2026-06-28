代表曲「ヨイトマケの唄」や舞台「黒蜥蜴」で知られた歌手で俳優の美輪明宏さんが２０日午前９時３０分、老衰のため死去した。９１歳。お笑いタレントのヒロシは同日、自身のＸで「俺が売れる前も、売れてからも、落ち目と言われるようになってからも、ずっと変わらずに接してくださっていた数少ない舞台人。それが美輪明宏さんでした。」と投稿。哀悼の意を示した。