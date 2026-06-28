【ダラス（米テキサス州）＝平沢祐】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２７日（日本時間２８日）、１次リーグが行われ、アルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３９）がヨルダン戦で１ゴールを決め、自身が歴代最多をマークしているＷ杯通算得点を「１９」に更新した。また、Ｗ杯での７試合連続ゴールは単独１位となった。後半途中から出場したメッシは、２―１の８０分、ゴールほぼ正面からのフリーキックを