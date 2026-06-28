「北中米Ｗ杯・１次リーグＪ組、アルゼンチン代表−ヨルダン代表」（２７日、ダラス）アルゼンチン代表のリオネル・メッシ（３９）が後半途中出場を果たすと、後半３５分に直接ＦＫを決め、史上初のＷ杯７試合連続得点をマークし、通算１９得点とし、最多得点記録をさらに更新した。１次リーグ３戦６得点とし、得点王争いのトップに立っている。ゴール前でのＦＫ。低い弾道で壁の横を抜く技ありの一撃となった。