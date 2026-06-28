大規模な地震の発生を想定して、備前市と和気町、警察と消防が合同で災害訓練を行いました。備前市の東備消防組合消防本部で行われた訓練には、あわせて約280人が参加しました。 【写真を見る】「建物に人が取り残されている」想定で県警のヘリコプターによる救出訓練大規模な地震の発生を想定した「災害警備訓練」【岡山】 南海トラフ地震などの大規模な災害を想定したものです。 建物に取り残された人を上空から救助