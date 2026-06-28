繰り返し作りたい定番の組み合わせ「蒸しどりわかめナムル」【画像を見る】そうめんに1品プラスで食べ応え大満足「蒸しどりわかめナムル」主食がそうめんの日、おかずは何にしよう…。そんな夏のお悩みに「簡単だけど手抜きじゃない、気がきいた家庭料理が得意」という料理研究家の池田美希さんがそうめんにあうおかずを教えてくれました。とり肉でたんぱく質をとれるので、栄養バランスも◎＊＊＊■ 蒸しどりわかめナムル繰り