【写真】本日放送！生放送前の深澤辰哉の姿が堪能できる“あっちこっちふっか” テレ東音楽祭公式Instagramでは、本日6月28日夕方6時30分から生放送の『テレ東音楽祭 2026夏』を前に、番組で松本若菜と共にMCを務めるSnow Man・深澤辰哉の写真を公開した。 ■音楽番組で初MC！深澤辰哉がテレビ東京をナビゲート テレ東音楽祭公式アカウントでは、「あっちこっちふっか」というハッシュタグをつけて深澤の写真を投稿し