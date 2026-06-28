28日早朝、秋田・潟上市の住宅で火事があり、2人が死亡しました。火事があったのは、潟上市天王の郄桑一男さん（77）の住宅です。警察と消防によりますと、28日午前5時前、近くに住む人から「1階の居間から火が上がっている」と消防に通報がありました。火はおよそ3時間半後にほぼ消し止められましたが、この火事で男女2人が死亡しました。郄桑さんと妻の2人と連絡が取れなくなっていて、警察が身元の確認を進めていま