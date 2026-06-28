阪神は27日に甲子園球場で行われた阪神タイガースWomenと読売ジャイアンツ（女子）の交流戦で、観衆2503人が集まったと発表した。女子伝統の一戦は9―4で読売ジャイアンツ（女子）が勝利。第2戦は7月18日（試合開始19時）に東京ドームで開催される。交流戦は今年で4年目を迎え、通算成績は阪神タイガースWomenの2勝3敗1分けとなっている。タイガースWomenは2026年シーズンで初の全国大会2冠を狙っている。