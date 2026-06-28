「パドレス−ドジャース」（２７日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手が九回の第６打席で代打が送られた。捕手のデュランが九回からマウンドへ。１死無走者のところで代打ロビンソンが告げられた。大谷は３打席目までパドレス投手陣に打ち取られたが、六回の第４打席で右前打を放って好機を拡大。八回の第５打席でも中前打を放ち、２試合ぶりのマルチ安打をマークしていた。