メッシが途中出場から圧巻の一撃北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月27日、グループJの最終節でアルゼンチン代表とヨルダン代表が対戦。後半から途中出場したFWリオネル・メッシが直接フリーキックを決め、W杯通算ゴールを19に伸ばして最多記録を更新。W杯7試合連続ゴールという偉業も打ち立てた。2-1で試合は進み後半34分、メッシはゴール正面でファウルを受けてFKを獲得。自らキッカーを務め、グラウンダーのシュート