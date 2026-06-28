竹そのものの美しさを活かした作品を生み出すアーティストの作品展が高知市で開かれています。割れたり傷があったりする自然のままの竹の美しさを活かした工芸作品。高知市の高知大丸で開かれている竹藝家・濱田哲彰さんの個展には高知の虎斑竹や黒竹などを使った作品約50点が展示されています。高知市出身の濱田さんは大阪で修行したあと、3年前にUターン。須崎市や津野町で竹林を保全しながら創作活動をしています。