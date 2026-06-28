■MLBパドレス3ー15ドジャース（日本時間28日、ペトコ・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのパドレス戦に“1番・DH”で先発出場し、5打数2安打で今季26度目のマルチヒットをマークした。先発・山本由伸（27）は6回2失点で今季12度目のクオリティスタート（QS）で8勝目を挙げた。チームは1対1の同点で迎えた6回に打者一巡の猛攻で一挙に9得点、今季最多