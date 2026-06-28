【全国の天気】北日本と北陸は晴れますが、北海道は、一時的に雨の降る所があるでしょう。関東から東海の太平洋側は、雲に覆われ、28日夜にかけて所々で雨が降りそうです。西日本は雲が多めながら、晴れ間が出るでしょう。【全国の予想最高気温】札幌は21℃と平年より少し低め、東北は26℃から29℃くらいの所が多く、7月並みの暑さでしょう。関東から西の各地は、24℃から29℃くらいで、湿度が高く、蒸し暑いでしょう。【全国の週