グループステージを首位通過したとは言え、ドイツはエクアドルとの最終戦を1-2で落とし、後味の悪い結果でグループステージを終えた。エクアドル戦後、ドイツメディアはユリアン・ナーゲルスマン監督の采配や選手起用への批判を強めつつあり、それと同時に代表チームの実力に対する悲観的な見方も出始めている。しかし、ドイツ代表のスポーツディレクターを務めるルディ・フェラー氏は、こうした意見に真っ向から反論している。同