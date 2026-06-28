日本最大級のスケールを誇る福井県の芝政ワールドのプールが27日オープンしました。福井県坂井市にある芝政ワールドには、大小およそ50本ものスライダーや波の出るプールがあり日本最大級のプールとして人気があります。27日はプールの安全祈願祭が行われ今シーズンの営業をスタートさせました。県内外から訪れた家族連れらはさっそくスピード感あふれるスライダーで水しぶきを上げるなど様々なプールを楽しんでいました。プールサ