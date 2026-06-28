歌手で俳優の美輪明宏さんが20日に老衰のため亡くなっていたことが28日、公式サイトで発表されました。91歳でした。『愛の讃歌』や『ヨイトマケの唄』など、数多くの名曲を歌ってきた美輪さん。声優としても活躍し、スタジオジブリの映画『もののけ姫』（1997年）や『ハウルの動く城』（2004年）などにも出演しました。所属事務所によりますと、亡くなったのは6月20日で、この1年は高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めてい