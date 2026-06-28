初めて父親になる男性に妊娠や出産、育児の大変さを学んでもらおうと、熊本市の病院でプレパパスクールが開かれました。夫婦10組が参加し、夫が水4リットルを入れたリュックを身に着けて妊婦の日常を体験しました。 ■参加した男性「かがんだりするのがきつくて、妊婦は普段から結構なんだというのが少し実感できました」参加者は沐浴の仕方やおむつ交換なども学びました。