熊本地震で被災した熊本城の復旧に役立ててもらおうと、JA熊本経済連グループが熊本市に寄付金21万円を贈りました。 JA熊本経済連グループでは、『純米かすてら』の売り上げの一部を熊本城復旧支援金として寄付を続けていて、寄付の総額は106万円となりました。